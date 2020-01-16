ننشر موعد جنازة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

توفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، اليوم، عن عمر ناهز 89 عامًا، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة، غدًا عقب صلاة الجمعة مباشرة من مسجد مصطفى محمود، ولم يتم تحديد

موعد أو مكان إقامة العزاء بعد.

جدير بالذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي تركت لجمهورها رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال المهمة خلال مسيرة فنية

امتدت لسنوات طويلة، ومن أبرز أفلامها "لحن الخلود، جنس ناعم، بنات اليوم، الحقيقة العارية، أين عمري، العمر لحظة، الآنسة حنفي، وغيرها"، وجاءت بدايتها الفنية من خلال المشاركة في فيلم "الناصح" مع إسماعيل يس، إخراج سيف الدين شوكت.