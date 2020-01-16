وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر ناهز 89 عامًا

رحلت، منذ قليل، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر ناهز 89 عامًا، تاركة رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال خلال مسيرة فنية امتدت لسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، ولدت عام 1931، وقدمت الكثير من الأفلام الناجحة أبرزها "أين عمري، العمر لحظة، الآنسة حنفي،

لحن الخلود، جنس ناعم، بنات اليوم، الحقيقة العارية، وغيرها".

كما دخلت مجال الانتاج وكونت شركة "افلام ماجدة"، و أنتجت الكثير من الأفلام الهامة منها: "جميلة بوحريد، النداهة، السراب، هجرة الرسول".