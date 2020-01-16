اوزجان دينيز يؤجّل ويستبعد زملائه

ميرنا وليد - بيروت - اجرى النجم التركي ​اوزجان دينيز​ بعض التعديلات على مسلسله الجديد "​الملك​"، وبالتالي فقد تم تأجيل التصوير وتغير توقيت احداث المسلسل التي اصبحت تدور في العصر الحاظر بدلاً من السبعينات. وتم تغيير بعض الاسماء من الكاست الا انه لم يكشف عن اسماء الممثلين الذي تم استبعادهم من العمل.

الجدير ذكره ان النجم التركي بوراك دينيز يجسد في هذا المسلسل دور "قدير"، وهو رجل شرقي هاجر الى اسطنبول في السبعينات للانتقام لمقتل زوجته، وسار في ذلك الطريق حتى أصبح بطل الشعب. والعمل مقتبس من قصة حقيقية لحياة خال اوزجان دينيز.

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