ديميت أوزديمير مستعدة لدفع هذا المبلغ لـGoogle من أجل هذه المعلومات عنها

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة التركية ​ديميت أوزديمير​ إستعدادها لدفع مبلغ 25 ألف ليرة تركية أي ما يعادل أربعة آلاف دولار، وذلك مقابل إخفاء أخبار علاقاتها العاطفية عن الإنترنت.

وبحسب صحيفة "بوستا" التركية، فإن ديميت بدأت بخطوة جدية استعدادا لفعل ذلك؛ إذ تقدمت عبر محاميها الخاص بطلب للقيام بهذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أن سعر حذف الأخبار غير المرغوب فيها الموجودة في أرشيف "غوغل" يبدأ من 10 آلاف ليرة تركية أو ما يعادل 1700 دولار أمريكي، وفقًا لأهمية الخبر، بينما يصل حذف الاسم إلى 50 ألف ليرة تركية أو ما يعادل 8500 دولار أمريكي.

وفيما خص علاقات أوزديمير العاطفية، ذكرت أنها مرت بأربع علاقات حب؛ إذ جمعتها علاقة عاطفية مع شريكها في مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، كما ارتبطت قبل ذلك بعلاقة مع الممثل سيشكين أوزدمير وأوزهان كوش، وبعد انفصالها عن جان يمان، خرجت أخبار عن علاقة جمعتها بالممثل التركي كان يلدريم.

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