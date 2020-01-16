وفاة الممثلة المصرية ماجدة الصباحي

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة المصرية ​ماجدة الصباحي​، منذ قليل عن عمر يناهز الـ89 عاماً.

الصباحي، من مواليد 6 أيار/مايو 1931، وهي واحدة من أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الاعمال، أبرزها "العمر لحظة"، أين عمري"، "بنات اليوم"، "الحقيقة العارية".

كما برزت الصباحي كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها "جميلة"، "النداهة"، "السراب"، "نوع من النساء".

تزوجت عام 1963 من الممثل المصري إيهاب نافع الذي أنجبت منه إبنتها الممثلة غادة نافع، وبعد طلاق الصباحي لم تتزوج مرة ثانية.

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