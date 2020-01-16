قراء موقع الخليج 365 يطالبون بإحياء إليسا حفلات ضمن موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي هو: هل أنتم مع إحياء الفنانة ​إليسا​ حفلات ضمن موسم الرياض؟

وبعد اسبوع من التصوبت 53% من الجمهور صوتوا بـ "نعم" فيما 47% صوتوا بـ "لا"



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