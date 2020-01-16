خاص الفن- بلال مارتيني: والله العظيم ما متت!

ميرنا وليد - بيروت - أبدى الممثل السوري ​بلال مارتيني​ إستياءه الشديد ممن روّج لخبر وفاته اليوم، حيث وضعت عدة مواقع صورته على خبر وفاة الممثل محمد بلال، فظن الناس أنه المتوفى من دون أن تقرأ الخبر.

وقال لموقع "الفن": والله العظيم ما متت، مازالت حياً أرزق، ولكنني أستغرب من بعض الجهلة الذين لا يفرّقون بين ممثل وآخر ويتلاعبون بمشاعر الناس.

وأكد أنه استيقظ صباح اليوم على وقع الاتصالات للاطمئنان عنه، قبل أن ينبهه البعض بالخطأ الحاصل.

ويشار إلى أن مارتيني افتتح موسمه الدرامي بالمسلسل البدوي "صقار" كما شارك في عشارية "دارين".

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