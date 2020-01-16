وفاة والدة مصمم الأزياء بسّام نعمة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت اليوم والدة المصمم اللبناني الشهير ​بسّام نعمة​، السيدة عفيفة عبدو الحمصي. ونعى بسام والدته بكلمات مؤثرة كاتباً :"يا اغلى من عمري يا أمي..".

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 17 كانون الثاني 2020 في كنيسة القديس جاورجيوس جديدة المتن في شارع الأنوار.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر، وبعده حتى الساعة السادسة مساء، ويوم السبت من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء في صالون الكنيسة.

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