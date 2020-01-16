هل إنتقمت كارما لهيفا وهبي من أحمد أبو هشيمة وبدعم إليسا؟

ميرنا وليد - بيروت - تم التداول بالايام الماضية بإسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمه على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تسريب عدد من الفيديوهات له حملت عنوان "فضيحة أبو هشيمة" ويظهر بها بمشاهد واحاديث جنسية مع احدى الفتيات.

وفي الفيديو الذي تكلم فيه أبو هشيمة عن النجمات، أجاب عن سؤال من الفتاة التي يتحدث معها، حول الفنانة التي تعجبه، فرد :"كلهم مروا"، قاصدا انه أقام معهن جميعا علاقات.

وعندما سألته الفتاة التي يكلمها عن سبب عدم إكمال علاقته مع أي فنانة؟ أجاب أبو هشيمه :"لا ما اكملش مع وحدة منهم، دول وحشين.

من جهتها وبعد ساعات على تسريب الفيديوهات نشرت النجمة ​هيفا وهبي​ وهي طليقته صورة: "الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم، والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين".

وقامت الفنانة ​إليسا​ باعادة نشر هذه الصورة من حساب هيفا فهل قصدت دعمها لاسيما ان علاقتهما بالفترة الاخيرة كانت قوية ورائعة؟ ام انها اعادت نشرها فقط من باب الاعجاب بالمقولة.