الإدعاء على زوج الفنانة نانسي عجرم بجناية القتل العمد ومحاميه يعلق

ادعت النيابة العامة في لبنان، يوم أمس الخمبس، على زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم "القتل العمد"، إثر حادث إطلاقه النار على شاب سوري في منزلهما منذ عشرة ايام.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي).

وأحيل الادعاء على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وفق ما أفادت به قناة "الجديد" اللبنانية.

وكان الطب الشرعي في سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

Advertisements



الثنائي ناسي وفادي

تعليق محامي فادي الهاشم:

وبعد صدور قرار الادعاء، اصدر محامي فادي الهاشم غابي جرمانوس، بيانا جاء فيه:

لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي دفاع مشروع عن النفس.

وتابع البيان: من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا اذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".

