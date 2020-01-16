فن ومشاهير

رامي جمال يكشف عن خضوعه لعملية جراحية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 03:55 مساءً - نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أعلن من خلالها عن استعداده لإجراء عملية جراحية صباح الغد .

حيث ظهر رامي جمال في الصورة مرتديا كمامة طبية على وجهه .. ولم يوضح أي شيء حول العملية الجراحية التي سيخضع لها .

وكتب رامي في تعليقه عليها : ” فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله .. نسأل الله اللطف كما تعودت ” .

وتفاعل محبي رامي جمال ومتابعيه على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تتمنى له السلامة والشفاء العاجل .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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