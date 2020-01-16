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كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 03:55 مساءً - نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أعلن من خلالها عن استعداده لإجراء عملية جراحية صباح الغد .
حيث ظهر رامي جمال في الصورة مرتديا كمامة طبية على وجهه .. ولم يوضح أي شيء حول العملية الجراحية التي سيخضع لها .
وكتب رامي في تعليقه عليها : ” فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله .. نسأل الله اللطف كما تعودت ” .
وتفاعل محبي رامي جمال ومتابعيه على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تتمنى له السلامة والشفاء العاجل .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يكشف عن خضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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