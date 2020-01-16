رامي جمال يكشف عن خضوعه لعملية جراحية

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 03:55 مساءً - نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له أعلن من خلالها عن استعداده لإجراء عملية جراحية صباح الغد .

حيث ظهر رامي جمال في الصورة مرتديا كمامة طبية على وجهه .. ولم يوضح أي شيء حول العملية الجراحية التي سيخضع لها .

وكتب رامي في تعليقه عليها : ” فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله .. نسأل الله اللطف كما تعودت ” .

وتفاعل محبي رامي جمال ومتابعيه على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تتمنى له السلامة والشفاء العاجل .