شاهد… فيفي عبده ببنطال ممزق في دبي!

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 03:55 مساءً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، متابعيها على حسابها بانستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة شبابية جديدة.

واستعرضت فيفي عبده في الفيديو اللوك الجديد، والذي شمل بنطال جينز ممزق وقميص اسود وتسريحة شعر جديدة، وطلبت رأي جمهورها قائلة: “عايزة اقول لكم عاملة نيو لوك زاي ايام الرقص اذا عجبكم قولولي انه حلو ما عجبكم قولولي علشان اغيره”.

على جانب اخر، كشفت فيفي عبده عن واقعة غريبة حدثت معها خلال إحيائها حفل في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة:”لما رحت امريكا امّنو علي رجلي” وأشارت إلي أنها فوجئت بعناصر الحراسات الخاصة “بودي جارد” يلتفون حولها، بشكل أعاق حركتها حينها، ومنعها من السير بشكل طبيعي، حيث إن شركة التأمين تخوفت من تعرضها للأذي، الأمر الذي يعرضها لتحمل مبالغ ضخمة.