وفاة الفنانة ماجدة الصباحى عن عمر يناهز 89 عاما

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 03:55 مساءً - توفيت، اليوم الخميس، الفنانة المصرية ماجدة الصباحى عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض فى منزلها.

وكانت الفنانة ماجدة الصباحى قد اختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدا، خاصة بعدما ابتعدت عن التمثيل أو بمعنى أدق اعتزالها منذ 26 عاما، منذ أن قدمت فيلم “ونسيت أنى إمرأة”، مع المخرج عاطف سالم.

ولدت الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحى في طنطا، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفا في وزارة الموصلات بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة، حيث كانت اسمها “عفاف على كامل الصباحى”، حتى لا يعرفها أحد، وكانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم “الناصح “،إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس .