الهندية بريانكا شوبرا تشارك وزجها أحدث كليباته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن ظهورها في أحدث فيديو كليب لفريق البوب روك الأمريكي "جوناس براذرز"، الذي يضم زوجها نيك جوناس.



وأفادت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، الخميس، بأن شوبرا (37 عاما) أعلنت عن مشاركتها في الكليب الجديد من خلال منشور لها عبر موقع "أنستقرام"، مشيرة إلى أن الكليب يحمل عنوان "وات إيه مان جوتا دو".

شوبرا تزوجت المغني الأمريكي نيك جوناس (27 عاما)، العضو في فريق "جوناس براذرز" ديسمبر/كانون الأول 2018، ويضم الفريق الغنائي إلى جانب نيك، أخويه كيفين (32 عاما) وجو (30 عاما).

شوبرا فازت بلقب ملكة جمال العالم عام 2000، وهي واحدة من أهم النجمات في صناعة السينما الهندية.