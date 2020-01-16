مرح جبر حول انفصالها عن عثمان حجا: مرينا بإفلاس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة السورية مرح جبر للمرة الأولى على انفصالها عن زوجها السيناريست عثمان جحا، واصفة استمرار زواجهما طيلة 11 عاما بالبطولة؛ كونهما مرا بالعديد من الأزمات من بينها الإفلاس.

وقالت مرح جبر في تصريحات إذاعية أدلت بها لمحطة "ميلودي إف إم" السورية: "كانت بطولة مني أنا وطليقي عثمان جحا بأن نتابع زواجنا كل هذه المدة رغم العقبات".

وأكدت الفنانة السورية أنهما خرجا سويا لبر الأمان بعد ظروف صعبة من إفلاس وأزمات متعددة، إلا أنهما في نهاية العلاقة حافظا على صداقتهما ومحبتهما.

واستطردت الفنانة السورية: "الإيمان ضروري للاستمرار وأنا مؤمنة بقدري، علاقتي بطليقي عثمان جحا كانت مليئة بالمحبة والصداقة".

وأعربت عن حزنها تجاه ردود الأفعال السلبية التي أوردها المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه ما صرح به طليقها بعد الانفصال، معلقة: "ما قاله عثمان كان بسبب حزنه ربما الكتاب يعتمدون على الذكريات الأليمة لتحريض الإبداع".

وعن حياتها هذه الفترة قالت الفنانة السورية إن محبة الناس هي التي تساعدها على مواجهة هذه الأيام الصعبة، مضيفة أنها تستمد طاقتها وسعادتها حتى اليوم ممن تلتقي بهم في الطريق، واستطردت: "لا أملك سيارة وأمشي بين الناس يوميا بالأسواق وأسعد جدا بالتقاط الصور مع المحبين والتعرف عليهم وتبادل السلامات".

وأعربت مرح جبر عن تفاؤلها بما يحدث على الصعيد الفني حاليا رغم قلة الأعمال الدرامية وغيابها هذا العام عن المشاركة في أي عمل فني، مردفة: "مؤمنة بما كتبه الله لنا هي مرحلة صعبة ستمر ولا شيء يبقى على حاله أتمنى أن تأتي قريبا أيام أجمل من الناحية الفنية على الجميع".

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ووصفت مرح جبر مواطنها الفنان ياسر العظمة بأنه يمثل ذاكرة للسوريين بطباعهم الجميلة وثقافتهم وقدرتهم على تجاوز المصاعب بفهم وذكاء، مطالبة إياه بالعودة لكتابة نصوص تشبههم بمضمونها، نافية قراءتها لاسكربت مسلسل "مرايا" وأنها لا تعلم أي شيء عن الجزء الجديد.

وأكدت مرح جبر أنها تتابع كل ما يُكتب عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أنها ممتنة لكل من يكتب عنها بمحبة، إلا أن استغلال بعض من الرواد أحيانا لاسمها وتصدير شائعات عنها بطريقة مؤذية يجعلها تحزن، خاصة عندما ينشر خبر خاطئ خوفا من أن يصدقه بعض منهم.

ونفت وجود أي صلة لها بحسابات تحمل اسمها على مواقع التواصل، متابعة: "لست موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ولو استمرت هذه الحسابات المزورة فحتما سألجأ إلى القضاء".

وردا على ما يُثار بشأن خضوعها لعمليات تجميلية قالت: "لكل من يعلق بالقول مرح جبر نزعت حالها بعمليات التجميل فأرد بالقول مرح بجمالها نزعت عمليات التجميل"، مختتمة: "أنا أصلا أبدو أصغر من عمري وهذه مشكلة ولذلك ليس هناك أي داع لزيارة طبيب التجميل".

يُذكر أن الفنانة السورية مرح جبر شاركت مؤخرا في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" بجانب الفنان عابد فهد والفنان سلوم حداد، إضافة إلى مسلسل "هوا أصفر" من بطولة يوسف الخال وسلاف فواخرجي ونادين تحسين بك، بينما كان أشهر أعمال السيناريست عثمان جحا "باب الحارة" الجزأين السادس والسابع إضافة إلى مسلسل "هارون الرشيد".