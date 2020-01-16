سبايك لي رئيساً للجنة تحكيم مهرجان "كان" 2020

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “كان” السينمائي الدولي، اختيار المخرج الأمريكي المخضرم، سبايك لي، ليترأس لجنة التحكيم في الدورة المقبلة للمهرجان.
ويصبح بتلك المرة المخرج، سبايك لي، هو أول مخرج أسمر البشرة يتولى هذه المهمة، في النسخة المقبلة لمهرجان “كان” المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 23 مايو/ أيار المقبل.
ويخلف سبايك لي في رئاسة لجنة تحكيم المهرجان العريق السينمائي، المكسيكي اليخاندرو إنياريتو.
وقال سبايك في، 62 عاما، في بيان نشره موقع “فارايتي” المعني بالأخبار الفنية: “عندما اتصلوا بي لأصبح رئيساً للجنة تحكيم مهرجان كان في العام 2020، شعرت بالسعادة الغامرة، والمفاجأة والفخر في نفس الوقت”.
وتابع “أن أكون أول شخص يحمل البشرة السمراء، يحظى بهذا الشرف، فهذا فعليا أمر ينبغي أن أكون سعيدا به”.
من جانبه، قال رئيس مهرجان كان بيير ليسكو، ومدير المهرجان، تيري فريمو في بيان مشترك: “منظور سبايك لي، هو أكثر قيمة من أي وقت مضى”.
وتابعا قائلين: “يقدم منظور طبيعي للوطن تبعث العقول على الاستيقاظ وتشكك في مواقفنا وأفكارنا الثابتة والراسخة”.
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