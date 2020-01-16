سيلين ديون تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

استذكرت النجمة العالمية سيلين ديون زوجها الراحل رينيه أنجليل الذي تولى مهمة مدير أعمالها.

ونشرت صورة له وكتبت تعليقاً مؤثراً معبرة فيه عن حبها الكبير له قائلة: “لا يمر يوم الا وافكر بضحكتك الرائعة، اشتقنا اليك. شكرا لانك ترعانا.. أحبك يا حبيبي”.

وكان رينيه قد توفي في ١٤ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦ بسبب نوبة قلبية في سن ٧٣. حصل على خدمة “تشييع وطني” في نوتردام بازيليكا (مونتريال) من حكومة كيبيك في ٢٢ يناير/كانون الثاني ودفن في مقبرة نوتردام دي نيغيز.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

بعد إثارتها للجدل في باريس سيلين ديون تتألق في حفلها بلندن

سيلين ديون تُعيد تمثيل مَشهد مِن فيلم "تيتانيك"