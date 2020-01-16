شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تتابع الواجبات المدرسية لأبنائها من المنزل.. شوف الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن صخب الحفلات والمهرجانات الغنائية، شاركت المغنية والممثلة العالمية، جينيفر لوبيز، متابعيها بظهور جديد مع أطفالها فى المنزل، حيث نشرت جينيفر عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الخميس، صورة من منزلها وهى تجلس على السرير وسط أبنائها وتتابع واجباتهم المدرسية، وعلقت النجمة العالمية على الصورة قائلة "استراحة من بروفة للواجبات المنزلية ووقت دافئ مع الأسرة"، فيما تفاعل مجموعة من مشاهير الفن والإعلام مع صورة جينيفر لوبز بالإعجاب.



جينيفر لوبيز تتابع الواجبات المدرسية لأبناءها

وكانت قد حرصت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، على مشاركة جمهورها غلاف مجله Vanity Fair، في عددها السنوي الـ 26، التي ظهرت فيها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير، ليكون التعليق الأول منها على عدم ترشحها ضمن سباق الأوسكار في دورته الـ 92، التي أقيمت أمس.

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وانتقد الكثير من جمهور لوبيز تجاهل القائمين على جوائز الأوسكار النجمة الكبيرة، وجاء ذلك بدافع حبهم للوبيز وليس تقييما لفيلم Hustlers الذي لاقى سلسلة من الانتقادات من قبل المعنيين بالسينما كما لم يحقق العمل إيرادات كبيرة مثل باقي الاعمال السينمائية فكانت إيراداته " " 150 مليون دولار، وهو ما يدل على عدم قدرة الفيلم على تحقيق أي نجاح لذلك كان من المتوقع عدم تريح لوبيز للمنافسة علي الأوسكار.



جينيفر لوبيز

واستبعدت اكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، النجمة العالمي جينيفر لوبيز من ترشيحات الأوسكار 2020 التي تم الكشف عنها أمس، بعد ترشيحها كواحدة من أبرز الأسماء المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة وذلك عن دورها في فيلم " Hustlers ".

وتصدرت لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، غلاف مجلة W Magazine، هذا الشهر، حيث ظهرت مرتدية فستانا من ألبرتا فيريتى مستوحى من استايل أواخر الستينيات من القرن الماضى. والتى كانت واحدة من تسع صور غلاف خاصة تم تصويرها للنجوم الحاصلين على لقب أفضل أداء فى عدد 2020 من المجلة.