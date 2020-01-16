شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الصباحى .. خطبها سعيد أبو بكر الشهير بـ شيبوب واسمها الحقيقى عفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، اليوم، بعد رحلة فنية طويلة أسهمت فيها بصناعة السينما المصرية، وذلك بعدما قامت ببطولة العديد من الأفلام المهمة بالإضافة لإنتاجها مجموعة من ابرز الأفلام الفنية، إلا أن ما لا يعمله كثيرون عن النجمة الراحلة أن اسمها الحقيقى ليس ماجدة.

بالإضافة لأن ماجدة الصباحى التى شاركت نجوما كثر أمثال رشدى أباظة وعمر الشريف فى البطولات السينمائية ارتبطت فى بداية حياتها بفنان اشتهر فى أذهان الجمهور باسم شيبوب، مثلما سنكشف خلال السطور التالية.

ماجدة الصباحى التي ولدت عام 1931 اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي، وقد بدأت التمثيل في سن صغيرة وتحديداً في سن الـ 15 عاما، بعدما عرض المخرج سيف الدين شوكت عليها المشاركة في بطولة فيلم باسم "الناصح"، والذى صورته سرًا بعيداً عن أعين أسرتها وبعدها توالت أعمالها السينمائية التى تجاوزت الـ60 فيلما.

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فاجأت النجمة الراحلة ماجدة الصباحى جمهورها والوسط الفنى بأكمله، حين ارتبطت بالفنان سعيد أبو بكر الذى اشتهر بدور شيبوب خلال "عنتر ابن شداد"، والذى لم يتوقع ارتباط الثنائى، حيث أُقيم حفل الخطبة على نطاق ضيق بحضور الأهل وبعض الأصدقاء فقط، ونُشرت إحدى المجلات الفنية آنذاك، صورة لهما في حفل متواضع، ظهر خلاله أبوبكر وهو يضع خاتم الخطبة في إصبع خطيبته ماجدة، لكنهما انفصلا فيما بعد فسخ الخطوبة.



ماجدة الصباحى وسعيد ابو بكر