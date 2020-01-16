شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور للفنانة الراحلة ماجدة الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر آخر ظهور للفنانة الراحلة ماجدة الصباحى والتى وافتها المنية ظهر اليوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، وكان آخر ظهور لها فى عزاء المخرج الراحل منيب شافعى . Advertisements ولدت الفنانة الراحلة في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية ان أبوها موظفا في وزارة الموصلات بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة افلام ماجدة لإنتاج الافلام من افلامها التي انتجتها "جميلة" " هجرة الرسول" وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية واسابيع الافلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد تزوجت عام 1963 من الفنان ايهاب نافع الذي انجبت منه ابنتها غادة

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