شكرا لقرائتكم خبر عن حسم الجدل فى استمرار نانسى عجرم فى "the voice kids".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أليكس معوشى مدير البرامج الترفيهية فى قنوات "إم بى سى" الشائعات الدائرة حاليا حول عدم استمرار نانسى عجرم فى برنامج "ذا فويس كيدز" التى تشارك فى لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصى الحلانى.

وقال معوشى فى تصريحات له :"نانسى عجرم باقية والأقاويل التى تتردد غير صحيحة"، لافتا إلى أن نانسى ستصوّر في 24 فبراير الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس الحلقة النهائية، على أن تكون أيضاً في الموسم المقبل من البرنامج.

The voice kids#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/oqFBTpwHUz

أليكس معوشي يؤكد: نانسي عجرم باقية في The voice kids#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/oqFBTpwHUz Advertisements — MBC Trending (@MBCTrending) January 14, 2020

أليكس معوشي يؤكد: نانسي عجرم باقية في— MBC Trending (@MBCTrending)

ومن المعروف أن حلقات المرحلة الأولى فى البرنامج مسجلة بالكامل، ولكن باقي الحلقات تكون على الهواء، وقالت تقارير إعلامية إنه تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج ويتبقي فقط حلقة واحدة يجب أن تسجل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير ، على أن تكون الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر مارس من ستوديوهات "MBC" في بيروت.

من جانبها أكدت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون أن توجيه اتهام القتل العمد لفادي الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم في حادثة قتله لصا دخل منزله، لصالحه بسبب دفاعه عن عائلته، قائلة: "تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية"، وأضافت غادة عون فى تصريحات لموقع "الفن" اللبناني، أن قرارها جاء بموجب المادة 547 من قانون العقوبات ولكن معطوفة على المادة 229، موضحة أن قرارها أتى بموجب هاتين المادتين وقالت: "راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي".

بدوره أصدر محامي الدكتور الهاشم غابي جرمانوس بياناً أشار من خلاله إلى أنه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان "مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".

فى تطور جديد فى قضية قتل الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة نانسى عجرم، لشاب سورى فى منزلهما فى لبنان، ادعت النيابة العامة بلبنان، اليوم الأربعاء، على فادى الهاشم، تهمة "القتل العمد"، فى تطور جديد فى القضية بعد إطلاقه النيران على شاب سورى منذ أسبوعين.