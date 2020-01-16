شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماجدة الصباحي تحتفل بآخر عيد ميلاد لها قبل رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، منذ قليل، عن عمر ناهز 89 عاما، وننشر لها فيديو بآخر احتفال لعيد ميلادها الـ88 العام الماض، مع الإعلامى وائل الإبراشى، وابنتها غادة نافع، والعديد من الأصدقاء والأقارب.

وقدمت ماجدة كثيراً من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية وتظل أعمالها محفورة فى وجدان المشاهد المصرى بصفة خاصة والعربى بصفة عامة، وتهافتت شركات الإنتاج على البطلة الجديدة وبدأت رحلة نجومية ماجدة التى أطلق عليها لقب عذراء الشاشة، وظلت طوال 5 سنوات لا تذهب إلى التصوير إلا بمرافقة أحد أفراد أسرتها.

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وقد تعرضت ماجدة فى حياتها لعديد من الأزمات ولعل أبرزها طلاقها من الفنان إيهاب نافع رغم ارتباطها بقصة حب معه، إلا أن اختلاف طريقة تفكير كل منهما، عجلت سريعا بانفصالهما، بعد أن أنجبت منه ماجدة ابنتها الوحيدة غادة، ولم تتزوج الفنانة الكبيرة بعد طلاقها منه، ليحظيا بعلاقة صداقة قوية.

وكان من بين الأزمات أيضا التى تعرضت لها حيث ذكرت بعض الصحف المصرية منذ سنوات، أن الفنانة ماجدة الصباحي، يهودية الديانة، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة، ونفى مستشارها الإعلامي في ذلك الوقت هذه المعلومة، مؤكدا أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة، وعزز من انتشار تلك الشائعة أنها درست فى مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية.