شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لنجوم "القاهرة كابول" قبل انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة سينرجى التحضيرات والاستعدادت الخاصة لمسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، حيث من المقرر انطلاق تصويره خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجارى، حيث انتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنان المشاركين فى البطولة والذين يقدموا الأدوار الرئيسية فى الأحداث.

وحصل ”الخليج 365” على القائمة الكاملة لأبطال المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى بوليسى، وهم النجوم خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، طارق لطفى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب، ومن المقرر أن يتم الأعلان عن شخصية أخرى خلال الساعات المقبلة، وذلك تمهيدا للبدء فى تصوير المسلسل.

Advertisements

وفى سياق متصل، يعقد فريق العمل بقيادة المخرج حسام على جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل النهائى للمسلسل، وملامح الشخصيات الرئيسية للمسلسل، فضلا عن شكل الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، كما يجرى فريق العمل حالياً بروفات قراءة طرابيزة لوضع الشكل الأخير للشخصيات قبلا انطلاق التصوير، كما وضعت الشركة المنتجة خطة للبدء والانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان المقبل .

يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً.