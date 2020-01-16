انتحار طفل مصري بطلق ناري في الرأس بسبب الامتحانات

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 02:57 مساءً - أقدم طفل مصري يدعى ” أحمد عبد الناصر أحمد ” البالغ من العمر 15 عاما على الانتحار بطلقة نارية في الرأس عقب فشله في حل امتحان بالمرحلة الإعدادية .
وترجع تفاصيل الواقعة كماء جاء في التحقيقات إلى سماع والد وعم المتوفى لصوت رصاص .. فتوجها إلى مصدره فوجدا أحمد غارقا في دمائه وبيده سلاح روسي ثم قاما بإبلاغ أجهزة الأمن .
التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث في قرية ” زليتم ” بمحافظة قنا وتبين أنه أطلق النار على نفسه خشية الرسوب فى الامتحان لأنه لم يجب بشكل جيد فقرر أن يتخلص من حياته نهائيا بطلق ناري في الرأس توفى على إثره على الفور .
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