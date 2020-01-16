شاهد : إنجي علي تنشر مقطع فيديو لطليقها طارق العريان .. والجمهور : ” بترسم عليه من تاني “

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 02:57 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” إنجي علي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لطليقها المخرج المصري ” طارق العريان ” خلال حضوره للإحتفالية التي أقامتها مجموعة ” أم بي سي ” يوم أمس لإطلاق منصة شاهد الالكترونية والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي .

وظهر طارق العريان في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن تجربة منصة شاهد وما تقدمه من محتوى .

وجاء نشر إنجي علي لهذا الفيديو بعد أيام على إنفصال العريان عن زوجته الفنانة السورية ” أصالة ” .. كما إنه الأول لإنجي منذ انفصالها عن طارق العريان الذي تنشر فيه شئ عنه وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المتابعين .

فانهالت التعليقات من متابعي إنجي علي التي هاجموها فيها مثل : ” إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة ” و : ” هو انتم ناويين ترجعوا بعد ما طلق أصالة ” و : ” واضح يا إنجي إنك بترسمي عليه من تاني ” .

يذكر أن إنجي علي كانت متزوجة من طارق العريان قبل 15 عاما وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة عليه .