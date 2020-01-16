شاهد.. دانا الحلبي ترد بطريقة ساخرة بعد انتقاد خطوبتها من عبدالمنعم العمايري!

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 02:57 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية دانا الحلبي لهجوم عنيف من متابعيها على السوشيال ميديا بعد نشرها فيديو ردت من خلالها على الحاقدين عليها، إثر إعلان خطوبتها رسمياً للفنان السوري عبدالمنعم العمايري بعد طلاقه من الفنانة السورية أمل عرفة، والتي استمر زواجهما 14 عامًا.

وقامت دانا في الفيديو الذي نشرته عبر انستغرام بغناء مهرجان شعبي للمطرب المصري حودة بندق، وذلك أمام صورة العمايري، قائلة: “بتبصوا لينا بغل، ياخلق تشل، وأنا عالدغري شايفكوا هوا.. رب العباد علا اسمنا في سماه”.

وكانت دانا قد فاجأت جمهورها بنشر صورة تجمعها بالممثل عبد المنعم عمايري، لتصدق تنبؤات الجمهور حول ارتباطهما، على الرغم من التزامهما الصمت المطبق، حيث علقت على الصورة بالقول: “فاجأناكم مو؟”.