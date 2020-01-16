الجيش السوداني يصد هجوما مسلحا على سجن ” عمر البشير “

كتب امير فتحي في الخميس 16 يناير 2020 02:57 مساءً - تمكنت القوات المسلحة السودانية من صد هجوم مسلح على سجن كوبر بضاحية الخرطوم والذي يوجد به الرئيس السوداني السابق ” عمر البشير ” وقادة نظامه السابق على ذمة تحقيقات وأحكام في قضايا فساد في عهده .

وفرضت القوات السودانية سيطرتها على سجن كوبر بعد فشل محاولات سيارات مسلحة من الوصول إليه فجر يوم أمس الأربعاء .. واستخدم الجيش الرصاص الحي لإبعاد السيارات المسلحة عن محيط سجن كوبر .

وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس السيادة السوداني ” محمد الفكي سليمان ” أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ” عبد الفتاح البرهان ” ورئيس الوزراء ” عبد الله حمدوك ” وقادة الجيش والشرطة وقيادات من قوى الحرية والتغيير تابعوا سير العمليات من مكتب القائد العام بالقيادة العامة للجيش في وسط العاصمة الخرطوم .