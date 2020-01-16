وفاة المثل التركي رجب أكتو بطل «العشق الممنوع».. ومهند أبرز حضور الجنازة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان التركي رجب أكتو الشهير بـ«حلمي أونال» في المسلسل الشهير «العشق الممنوع»، وهو الأمر الذي صدم أبطال العمل الذي عُرض منذ أكثر من 20 سنوات محققاً نجاحاً باهراً.

الفنان الراحل توفي عن عمر يناهز الـ65 بعد صراع مع مرض الانسداد الرئوي، وقد تبادل محبي «العشق الممنوع» صوراً لرجب، كشفت عن حجم معاناته مع مرضه لسنوات طويلة.

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بالإضافة لـ«العشق الممنوع»، شارك الفنان الراحل في عدة أعمال درامية، أبرزها؛ «وادي الذئاب»، «الفراشات الزرقاء»، كما أصدر 3 ألبومات غنائية.

النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» وشقيقه كانا من أبرز حضور جنازة الراحل، حيث حرص الفنان الوسيم على تقديم واجب العزاء لأسرته ومواساتهم في مصابهم الأليم، كما نعت الفنانة التركية بيرين سآت، صاحبة شخصية «سمر» في مسلسل «العشق الممنوع»، الراحل، ونشرت صورة له، معربة عن حزنها على وفاته.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.