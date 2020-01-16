ناقد فني لمحمد رمضان: تعالى نعمل عمل محترم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الناقد الفني محمود فوزي، رسالة للفنان المصري محمد رمضان بعد نجاح أغنيته الاخيرة “رايحين نسهر”، والتي تخطت نسبة مشاهدتها 15 مليو و 500 ألف مشاهدة.

وقال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي والمذاع عبر فضائية “دبي”: “أنت ابتعدت عن فكرة التقليح والشتائم، طيب ما نعمل منتج فني وتلجأ لشاعر محرتم يكتبلك كلام محترم وملحن شاطر يعملك لحن جيد في نفس الطريق الذي تمشي به إذا كانوا شباب أو فئة كبيرة من الجمهور أنت بتوصلهم لكي تؤثر فيهم”.

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يذكر أن محمد رمضان، طرح قبل أيام أغنية “رايحين نسهر”، والتي تختلف عن نوعية الأغاني التي قدمها قبل ذلك من “الملك، ونمبر وان، وغيرها من الأعمال الفنية.

محمد رمضان، كان قد أثار العديد من تساؤلات النجوم حول إطلاقه لقب رقم واحد على نفسه وذلك على الرغم من تراجع أعماله الفنية خلال الفترة الأخيرة عن الصدارة، إلا أنه مازال يصدر أنه رقم واحد في كل الأغاني التي يطرحها حتى أنها أصبحت جملة مقررة في كل أعماله الغنائية.

محمد رمضان، لجأ خلال الفترة الأخيرة إلى إحياء الحفلات الغنائية وقدم حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وتبعه بحفل أخر في المغرب،كما أحيا حفل غنائي كبير برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، يوم 10 يناير الجاري بدبي، وذلك للمرة الأولى، وكشف خلال الحفل عن فيلم جديد يجمعه بالمجرد كأول تجربة سينمائية له.