- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الصانع تثير الانتقادات بمقطعها المخالف للعادات والقيم العربية والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مواطنتهم عارضة الأزياء ريم الصانع، بعد نشرها فيديو لها وصفه الكثيرون بالجريء والمخالف للعادات بالمملكة، متهمين إياها بحثّ الشباب على إقامة علاقات غير شرعية، بحسب قولهم.
وسخرت ريم الصانع في المقطع الذي بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ من صديقتها التي تقدم لها النصيحة بشأن مواعدة أحد الشباب: ”بطلع موعد مع واحد، وأكون مبسوطة وهو ابن عيلة ومحترم لكي نستمتع بالعشاء سوياً، تيجي صاحبتي وتحكيلي رح يستغلك وما تعرفي كيف أهلوا يفكروا وأنا أعرف أكثر منك.. المفروض إنتي صاحبتي ولازم تفرحيلي وتشجعيني“، متهمة إياها بالغيرة منها، وأنها ”معقدة“.. وفق “إرم نيوز“.
وأثار الفيديو استياء ناشطين، حيث اعتبروا فحوى كلام ريم تشجيعا على المواعدة والعلاقات غير الشرعية، مطالبين بمقاطعتها لأنها تمثل قدوة سيئة للفتاة الخليجية.
وهاجم مغردون عبر هاشتاغ #ريم_الصانع في موقع التواصل ”تويتر“، العارضة السعودية، حيث قالت مغردة تدعى ”إيمان“: ”وش فيهم البنات صار عادي تقول بطلع مع واحد وتتبجح وتفتخر .. وين الاهل هل هم راضين؟“.
وعلق ”حسن الفرحان“ مستغربا: ”من جد تتجاهر بالمعصية أعتقد غياب المربي لديها من الصغر لحول ولاقوه الا بالله وين حنا بنوصل الله لايبلانا“.
واعتادت العارضة السعودية إثارة الجدل حولها، حيث سبق أن تعرضت لانتقادات لاذعة بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي ترتدي ”البكيني“ على شاطئ إحدى الدول الأجنبية.
#ريم_الصانع صار المجاهرة بالمعصية شي عادي ولا خوف من الله تقول بطلع مع واحد لصديقتها يوم صديقتها نصحتها قالت غيرانه صج مريضة نفسياً ادعو لها بالشفاء pic.twitter.com/gDl400v1qu— xmajod (@xmajod1)
#ريم_الصانع— xmajod (@xmajod1) January 16, 2020
صار المجاهرة بالمعصية شي عادي ولا خوف من الله تقول بطلع مع واحد لصديقتها يوم صديقتها نصحتها قالت غيرانه صج مريضة نفسياً ادعو لها بالشفاء pic.twitter.com/gDl400v1qu
كانت هذه تفاصيل خبر ريم الصانع تثير الانتقادات بمقطعها المخالف للعادات والقيم العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.