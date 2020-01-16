وفاة والد "ذا روك".. مصارع عالمي واجه أساطير اللعبة

توفي المصارع الأمريكي روكي جونسون، والد المصارع والممثل دوين جونسون "ذا روك"، عن عمر ناهز 75 عاما.

وأعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية الخبر، الأربعاء، معربة عن حزنها لوفاة روكي، وقدمت تعازيها لأسرته وأصدقائه.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روكي بدأ مسيرته في المصارعة منتصف الستينيات، لكن شهرته بدأت عام 1983 عندما انضم إلى مؤسسة المصارعة العالمية.

وروكي جونسون مصارع كندي محترف متقاعد ولد 24 أغسطس/آب 1944، وخاض العديد من البطولات العالمية منها التحالف الوطني للمصارعة، وواجه العديد من أساطير اللعبة أثناء مسيرته.

وكرمت مؤسسة المصارعة العالمية روكي عام 2008، بحضور ابنه دوين.

وروكي له ابن واحد وهو دوين، الذي حقق نجاحا في مجال المصارعة، ثم اتجه بعد ذلك إلى التمثيل، إذ حققت أفلامه إيرادات كبيرة، آخرها "جومانجي: ذا نكست ليفل".