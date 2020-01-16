- 1/2
- 2/2
وكالاتالخميس 2020/1/16 03:42 م بتوقيت أبوظبي
ذا روك ووالده روكي جونسون
توفي المصارع الأمريكي روكي جونسون، والد المصارع والممثل دوين جونسون "ذا روك"، عن عمر ناهز 75 عاما.
وأعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية الخبر، الأربعاء، معربة عن حزنها لوفاة روكي، وقدمت تعازيها لأسرته وأصدقائه.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روكي بدأ مسيرته في المصارعة منتصف الستينيات، لكن شهرته بدأت عام 1983 عندما انضم إلى مؤسسة المصارعة العالمية.
وروكي جونسون مصارع كندي محترف متقاعد ولد 24 أغسطس/آب 1944، وخاض العديد من البطولات العالمية منها التحالف الوطني للمصارعة، وواجه العديد من أساطير اللعبة أثناء مسيرته.
وكرمت مؤسسة المصارعة العالمية روكي عام 2008، بحضور ابنه دوين.
وروكي له ابن واحد وهو دوين، الذي حقق نجاحا في مجال المصارعة، ثم اتجه بعد ذلك إلى التمثيل، إذ حققت أفلامه إيرادات كبيرة، آخرها "جومانجي: ذا نكست ليفل".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد "ذا روك".. مصارع عالمي واجه أساطير اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.