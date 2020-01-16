ديميت أوزدمير تدفع هذا المبلغ لحذف أخبار علاقاتها السابقة عن "غوغل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الماضي بدأ يزعج الفنانة التركية ديميت أوزدمير الشهيرة عربيا بـ "سنام"، وباتت لا تحب أن تبقى أخبار علاقاتها العاطفية السابقة منشورة عبر المواقع الإخبارية وتتصدر المشهد كلما بحث أحدهم عن اسمها، وأنها تطغى على أخبار نجاحها المهني، حتى أنها تريد حذفها بأي شكل، عن محرك البحث "غوغل".

وبحسب صحيفة "بوستا" التركية، فإن ديميت بدأت بخطوة جدية استعدادا لفعل ذلك؛ إذ تقدمت عبر محاميها الخاص بطلب للقيام بإخفاء أخبار علاقاتها العاطفية عن الإنترنت، مبدية استعدادها لدفع مبلع 25 ألف ليرة تركية أي ما يعادل أربعة آلاف دولار مقابل ذلك، وأن المحامي قام بدوره بالاتصال بشركة متخصصة بتقديم مثل هذه الخدمة.

وتؤكد الصحيفة على أن سعر حذف الأخبار غير المرغوب فيها الموجودة في أرشيف "غوغل" يبدأ من 10 آلاف ليرة تركية أو ما يعادل 1700 دولار أمريكي، وفقًا لأهمية الخبر، بينما يصل حذف الاسم إلى 50 ألف ليرة تركية أو ما يعادل 8500 دولار أمريكي.

وتذكر الصحيفة أن ديميت مرت بأربع علاقات حب؛ إذ جمعتها علاقة عاطفية مع شريكها في مسلسل "الطائر المبكر" جان يامان، كما ارتبطت قبل ذلك بعلاقة مع الممثل سيشكين أوزدمير وأوزهان كوش، وبعد انفصالها عن جان يمان، خرجت أخبار عن علاقة جمعتها بالممثل التركي كان يلدريم.

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وعلى صعيدٍ آخر تنشغل ديميت أوزدمير باستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه"، والذي يشاركها في بطولته الممثل إبراهيم شيليكول؛ إذ بدأ عرضه قبل حوالي أسبوعين ولكن يبدو أنه لم يلفت الانتباه حتى الآن، إذ لم تحظَ الحلقة الأولى منه أو الثانية، بأي نصيبٍ من حديث الجمهور أو حتى بنسب مشاهدةٍ عالية، على الرغم من أن جمهور النجمين وصف المسلسل بالناري لحظة عرض الإعلان الترويجي للمسلسل.

وأحداث مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" أو المعروف اختصارا بـ"منزلي"، مأخوذة من الرواية الأكثر مبيعا فى أدب الإثارة والألغاز لعام 2018 "فتاة النافذة"، والتي من المتوقع أن تحكي قصة حب مستحيلة لشابين يعشق بعضهما بعضا بجنون في جو من الغموض والتشويق.