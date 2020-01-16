ياسين أحمد السقا يكشف تفاصيل تعاونه مع ابنة عامر منيب

يستعد ياسين نجل الفنان أحمد السقا، لتصوير أحداث فيلمه الجديد blue boy، خلال الأيام المقبلة.

وصرح ياسين، لبرنامج MBC TRENDING أن الفنانة الشابة مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ستشارك في الفيلم بأغنية جديدة، ويعتبر هو ثاني أعمالها بعد الأغنية التي طرحتها الفترة الماضية بعنوان "عامل إيه في حياتك".

ومن المقرر أن يصور ياسين أحداث الفيلم خارج مصر، وسيتحدث عن الإدمان والاكتئاب.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

ابن أحمد السقا يعترف بمرضه النفسي لأوّل مرّة عبر "إنستغرام"

نجل أحمد السقا يرد بقوة على الفنان محمد رمضان