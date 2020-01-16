صابرين تفاجئ إسعاد يونس بـ غناء المهرجانات

وأضافت صابرين خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «دي إم سي» وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»: "في فرح أخويا كنت فرحانة جدًا، وقررت أعمل أغنية مهرجانات وأنا مجنونة أصلاً".

وتقدّمت الفنانة صابرين، بالشكر إلى كل من دعمها في أزمتها عقب قرارها خلع الحجاب وتعرضها إلى الهجوم الشديد، خاصة من رواد السوشيال ميديا.

وقالت "صابرين" ، لكل من يهاجمها: «أنتوا عرفتوني من التمثيل مش من الحجاب.. مش من حق حد يقولي علاقتك بربك إيه»، منوهة إلى أن قرار ارتداء الحجاب كله لها، وخلعه هو أيضًا لها.

وأكدت "صابرين" أن الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف إحدى قريبات والدتها، ولكنها توفيت قبل أن تراها؛ مشيرة إلى أن والديها كانا يلعبان أكروبات في السيرك.

Advertisements

وأضافت "صابرين"، أنها نشأت في عائلة فنية لأن كل أفراد عائلتها كانت تعمل في السيرك ويسافرون إلى بلاد العالم ويعرضون فقرات.

قد يهمك ايضاً:

صابرين مهاجمةً منتقدي خلعها الحجاب "ماحدش لُه دعوة"

الإعلامية دعاء فاروق تعلق على خلع حلا شيحة وصابرين الحجاب