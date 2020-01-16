عدوية والليثي والحضري في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير

القاهرة – لايف ستايل
حرص عدد من نجوم الغناء الشعبي على تهنئة النجم سعد الصغير بافتتاح كافيه نجله محمود بمنطقة المهندسين وكان من ضمنهم المطرب الشعبي أحمد عدوية ومصطفى حجاج وامينة ومحمود الليثى وطارق عبدالحليم والمنتج أحمد السبكي وشريف نجم وشحته كاريكا والمنتج مصطفى السويفي وفرقة بيب كما حرص عدد من نجوم الرياضة على الحضور منهم عصام الحضري وخالد بيبو وباسم مرسي واحمد دويدار ومدحت عبدالهادي ومعتز اينو وأحمد السيد كما حضر عدد من أصدقاء المطرب سعد الصغير من خارج الوسط الفني وأصدقاء نجليه.
من ناحية أخرى يشارك سعد الصغير فى بطولة مسرحية "لوكاندة الاوباش" مع كل من الفنان ماجد المصري وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى إحدى عروض مسرح مصر.
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