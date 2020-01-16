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رامي صبري ينشر صورة في طفولته مع والدته بمناسبة عيد ميلادها

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نشر الفنان رامي صبري صورة له مع والدته في فترة طفولته، لكشكل من أشكال التهنئة لها في ذكرى يوم عيد ميلادها.

رامي نشر الصورة عبر حسابه على انستغرام والتي يظهر فيها مع والدته وهو طفل، وعلق على الصورة: " كل سنه وانتي طيبه يا امي يا حبيبتي".

وكان رامي صبري، قد طرح ألبومه "فارق معاك" في صيف 2019، وقدم من خلاله العديد من الأغاني المختلفة والجديدة، وقد حققت هذه الأغاني نجاحا وانتشارا مع الجمهور.

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