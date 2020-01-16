راندا البحيري وايمي أكمل في حملة خيرية بدمياط لمساعدة الأسر

قامت الفنانة راندا البحيري بتدشين حملة خيرية مع ايمي أكمل البدراني سيدة أعمال بمحافظة دمياط، وتهدف هذه الحملة إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمتوسطة في شراء الملابس بأسعار منخفضة جدا تناسب هذه الطبقات والتغلب علي الأعباء الاقتصادية للأسر .

واللافت للنظر أن هذه الملابس تحتوي على أجود الاقمشة التي تحتوي علي جودة عالية في الصناعة في مشروع يسمى " الكشك"، كما أن الحملة ليست ربحية على الإطلاق وتتضمن الأسر الفقيرة والمتوسطة وحتى أجتذبت الأغنياء أثناء الاحتفالية كما تنوي مؤسسة الحملة ايمي أكمل فتح سوق جديد في كل محافظة مصرية للهروب من الضغط الاقتصادي التي تتعرض له الأسر المصرية في شراء ملابس باهظة الثمن فهذا السوق يدفع كل أسرة مصرية لشراء اللازم والملابس بأقل الأسعار لتناسب الأسر البسيطة.

وحاولت راندا البحيري دعم ومؤازرة ايمي التي تبلغ من العمر ٢٧ عاما والتي كسبت حب الناس بهذا الهدف النبيل من وراء هذا المشروع ومساعدة الأسر وأهالي دمياط حتي تجتذب وتستقطب الآلاف من الأسر خارج دمياط ليتناسب ذلك مع جميع الأسر المصرية من غني وفقير والطبقات الصغيرة في مشروع متكامل خيري حيث بدأت ايمي هذه الفكرة منذ سنوات بمبلغ ٥٠٠ جنيه لتساعد هذه الأسر علي التغلب علي الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر في محافظة دمياط ومساعدة كل أسرة مصرية لشراء اللازم بسعر بسيط جدا مقارنة بالمحلات والمولات الكبيرة في دمياط لذلك تجتذب ايمي الآلاف من الأسر المصرية في هذه المحافظة .

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