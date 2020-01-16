رد فعل جورج سيدهم بعد انتشار شائعات وفاته

تصدر الفنان جورج سيدهم، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما نشر المحامي أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي أحدث صورة له، مطمئنا جمهور جورج سيدهم عليه وعلى حالته الصحية وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي، سنة سعيدة عليكم".



يعد الفنان جورج سيدهم، من النجوم الذبن تعرضوا لشائعات تزعم وفاتهم لأكثر من مرة ولكن في كل مرة كان يلتتزم الصمت وتخرج زوجته أو أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لينفي ما تردد حول هذا الأمر ويطالب بتحرق الدقة.



وقرر جورج سيدهم، منذ عدة شهور، الرد بنفسه للمرة الأولى من خلال مداخلة تلفزيوينة بأحد البرامج وقال: "بحبكم أوي ووحشتوني" لتحمل هذه الكلمات رسالة غير مباشرة تنفي كل ما تردد حول تدهور حالته الصحية أو وفاته حيث أكد أنه بخير ويعيش حياة هادئة ومستقرة مع عائلته.

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