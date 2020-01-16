شكرا لقرائتكم خبر عن فارس درجة أولى.. أحمد السقا يشارك صورة للحظة قفزه بالحصان من الحواجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط النجم أحمد السقا، علاقة وطيدة بالفروسية وركوب الأحصنة وتقديم الحركات الاستعراضية بها بطريقة مميزة، ويطل نجم الأكشن بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يركب حصانه مما يثير تفاعل وإعجاب متابعيه، ومؤخرا، نشر الفنان أحمد السقا، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، اليوم الخميس، صورة وهو يعتلى حصانه ويقوم بقفز أحد الحواجز بطريقة إحترافية، ويشيد بلياقة حصانة بعد القفزة قائلا:"ما شاء الله".



احمد السقا

وكان قد شارك النجم أحمد السقا، جمهوره، بصورة جديدة له من كواليس تصوير فيلم العنكبوت، على صفحته الرسمية بانستجرام، وكتب: "خلص الكلام"، وسرعان ما هنأه جمهوره على فيلمه الجديد، وكانت في مقدمة المهنئين الفنانة غادة عبد الرازق التي كتبت فى التعليقات: "ربنا يكرمك يا رب، حبيبي"، وأشاد الكثيرين من جمهور السقا باللوك الجديد الذي يظهر من خلاله في الفيلم الجديد.

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وأبدت الفنانة منى زكى، سعادتها لعودة عملها من جديد مع النجم أحمد السقا بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 3 سنوات، على آخر أفلامها فيلم "من 30 سنة" وهو آخر أعمالها السينمائية بشكل عام ومع السقا بشكل خاص، ونشرت منى زكى عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الخميس، صورة تجمعها بالفنان احمد السقا من كواليس فيلم "العنكبوت" وعلقت قائلة "سنعمل مع بعض مرة ثانية وهذه اللحظات من دواعى سرورى ومصدر سعادتى".



احمد السقا يقفز الحواجز بحصانه

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.