شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى مطرب "ملطشة القلوب" يعلن عن وفاة عمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب مصطفى شوقى عن وفاة عمته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، وكتب مصطفى شوقى، قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الغالية السيدة أحلام نعمان أبو شنيف، والعزاء بمدينة منفلوط، أسيوط، إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على كل شيء".



مصطفى شوقى

وحقق المطرب الشاب مصطفى شوقي نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" هذا العام، والتي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.

يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة إلى الآن، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغاني ألبوم "فري ميكس 5″، والتي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.

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وقد احتفل المطرب مصطفي شوقي بليلة رأس السنة مع جمهوره بثلاث حفلات دفعة واحدة، وذلك فى أكبر 3 فنادق بالقاهرة، وأشعل "شوقى" الحفلات بأغنيته الشهيرة "ملطشة القلوب"، بجانب "وحشتونى" التي تفاعل معها الجمهور، كما قام بغناء العديد من أغانيه القديمة بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الزمن الجميل التي يعشقها الجمهور بصوته، وطلبها منه.

وقد حل المطرب مصطفى شوقى، ضيف مع الإعلامية منى شاذلى فى برنامج "معكم" على قناة "سى بي سى" ، وقال الملحن والمطرب مصطفى شوقى، درست فى جامعة القاهرة بكلية الزراعة وكنت أقدم حفلات فى الجامعة، و"حلمى اخد وقت كثير.. بس ربنا جابه فى التوقيت الصح".

وتابع، أن اغنيته الجديدة وحشتونى جاءت بالصدفة فكانت أسرتى مسافرة إلى أمريكا وفى نفس الوقت عائلة المنتج نصر محروس مسافرين أيضا وأثناء أجرائه مكالمة هاتفية مع عائلته كنت بجواره وقال لهم (وحشتوني ووحشتوا عينيا قوي وفضيتوا الدنيا عليا)، فجئت بالجيتار وقمت باستكمال الاغنية.

وأكمل مصطفى ، قمت بالتلحين للكثير من الفنانيين منهم نانسى عجرم وحميد الشاعرى ورامى صبرى فى اغنيته الشهيرة "توكلنا على الله".