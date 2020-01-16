شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة سورية تهاجم نانسى عجرم: زوجك قاتل وإنتى عارفة كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عقب توجيه تهمة القتل العمد لزوجها فادى الهاشم، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، قائلة :" يارب بس تكونوا مبسوطين دلوقتى من أول يوم قولت إن الولد الي اتقتل دا مش مقتول في الڤيلا أصلا".

وتابعت:"الولد اتقتل برا الفيلا لأسباب ماتت معه، وياريت نعرفها، والفيديو التمثيلي دا إخراج وإنتاج القاتل، وتمثيل الولد الصحفى القريب للعيلة اللى اسمه إيلى، بسبب الشبه الكبير بينه وبين المغدور".

وأختتمت كلامها قائلة:"اه انا بدافع عن ابن سوريا المغدور المظلوم و قولت كدا من اول يوم و الدنيا قامت ما قعدت بقولكو مش هو الي في الفيديو اصلا ... زوج نانوسة مجرم قاتل وهي عارفة كويس اوي و كنت بكتبلها كومنتس على انستجرام و تمسحها".



سارة نخلة

وكان أكد مصدر قضائي لبناني أن جميع كاميرات المراقبة الموجودة في فيلا الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، قد تم تسليمها للأجهزة المختصة، موضحا أنّه تبيّن أنّ كلّ ما نُشر من مقاطع حتّى الآن صحيحة ولا تلاعب فيه، نافيا ما يتردد من شائعات مؤخرا بان الفيديوهات مفبركة.

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وقال المصدر لقناة "أم تي فى" اللبنانية أن هواتف نانسي وزوجها تم مصادرتها مساء وقوع الحادثة مباشرة وبعد التوجه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح ولم يكن هناك ما يثير الشبهات.

كما كشفت القناة فى تقريرها أن حارس فيلا نانسى عجرم سوري الجنسية أيضا مما ينفى الاتهامات التى توجه لها بالعنصرية والتمييز ضد الشعب السوري.