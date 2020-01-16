شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن الفيلم السورى "إلى سما" المرشح للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شملت ترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقى فى دورته رقم 92، الفيلم السورى "إلى سما"، فى حدث احتفى به الوسط الفنى العربى، آملين أن يتقتنص الفيلم جائزة عالمية فى أكبر حدث فنى سنوى فى العالم.

فى السطور التالية معلومات عن الفيلم السورى المرشح للفوز بجائزة الأوسكار أحسن فيلم وثائقى:

1 - رُشح الفيلم السورى "إلى سما" لأربع من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، وهو الفيلم الوثائقى الأكثر ترشيحا فى تاريخ بافتا.

2- حصد الفيلم جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقى فى مهرجان كان السينمائى العام الماضي.

3- تم تصوير الفيلم، ومدته 95 دقيقة، مع تعليق صوتى من وعد التى صورت أكثر من 500 ساعة من اللقطات على مدى خمس سنوات، خلال فترة دراستها الجامعية فى حلب .

4- الفيلم الوثائقى يدور حول حياة وعد، التى أحبت صديقا لها يعمل طبيبا تتزوج منه وبعد أن ينجبا "سما" يحتدم الصراع حولهما.

5- يظهر الفيلم مشاهد مروعة داخل مستشفى فى حلب السورية فى أعقاب قصف مدمر، ويعرض معاناة المرأة السورية فى الحرب التى مزقت البلاد منذ عام 2011.

و تم اختيار مجموعة من الأفلام المرشحة للفوز بجائزة الأوسكار هذا العام و يتصدر هذه الترشيحات فيلم " الجوكر " بـ 11 ترشيحا منها أفضل فيلم، أفضل ممثل لخوكين فينكس، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو لتود فيليبس.

يلي الجوكر في عدد الترشيحات فيلم "الإيرلندي" The Irishman للمخرج مارتن سكورسيزي بعشرة ترشيحات.

وفيما يلي قائمة أهم ترشيحات الأوسكار لعام 2020.

أفضل فيلم

" فورد في فيراري"

"الإيرلندي"

"جوجو رابيت"

"جوكر"

"ليتل وومان"

"قصة زواج"

"1917"

"حدث ذات مرة في هوليود"

"طفيلي"

أفضل ممثل

أنطونيو بانديراس عن فيلم "ألم ومجد"

ليونادرو ديكابريو عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليود"

آدم درايفر عن فيلم "قصة زواج"

خواكين فينكس عن فيلم "جوكر"

جوناثان بيريس عن فيلم "الباباوان"

أفضل ممثل مساعد

توم هانكس عن فيلم "يوم جميل في الحي"

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أنطوني هوبكينز عن فيلم "الباباوان"

ألباتشينوعن فيلم "الإيرلندي"

جو بيتشي عن فيلم "الإيرلندي"

براد بيت عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليود"

أفضل مخرج

مارتن سكورسيزي عن فيلم "الإيرلندي"

تود فيليبس عن فيلم "الجوكر"

سام منديس عن فيلم "1917"

كوينتين تارانتينو عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليود"

بونج جون هو عن فيلم "طفيلي"

أفضل ممثلة

سيثيا ريفو عن "فيلم هارليم"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "قصة زواج"

تشارليز ثيرون عن فيلم "بومبشيل"

سيرشا رونان عن فيلم "ليتل وومان"

رينيه زيليجير عن فيلم "جودي"

أفضل ممثلة مساعدة

كاثي باتس عن فيلم "ريتشارد جويل"

لورا ديرن عن فيلم "قصة زواج"

سكارليت جوهانسون عن فيلم "جوجو رابيت"

فلورنس بوش عن فيلم "ليتل وومان"

مارجوت روبي عن فيلم "بومبشيل"

أفضل فيلم عالمي

"كوربس كريستي" بولندا

"هوني لاند" مقدونيا الشمالية

"البؤساء" فرنسا

"ألم ومجد" إسبانيا

"طفيلي" كوريا الجنوبية