شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى فى أحد فنادق الصحراوى بسبب "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان أحمد صلاح حسنى مشاهده فى مسلسل "ختم النمر"، اليوم الخميس، فى أحد الفنادق على الطريق الصحراوى، والعمل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويكثف المخرج عدد ساعات التصوير من أجل الانتهاء منه الفترة الحالية، وكانت شركة سينرجى طرحت البرومى التشويقى للمسلسل استعداداً لعرضه على على شاشة ON E، بعد غد السبت.

وتستعد أسرة مسلسل للسفر إلى اليونان الأيام المقبلة، وذلك من أجل تصوير المشاهد الخارجية، حيث يستغرق التصوير أسبوع كامل، ويسافر كل من أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وآخرون، بجانب فريق الإنتاج والإخراج.

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"ختم المر" يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

يشار إلى أن أحمد صلاح حسنى قدم آخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل أكثر من 90 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.