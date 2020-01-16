شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 40.. ويذكرها بأيام "الكحرته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المخرج رامى إمام، الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، حيث تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها الأربعين وسط أهلها وأصدقائها وولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1980، واستعاد رامى إمام ذكرياته مع النجمة ياسمين بنشر مجموعة من الصور القديمة والفيديوهات التى جمعتهما على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، كما نشر فيديو جمعها بها خلال تصويرهم عمل فنى وكتب عليه "أيام الكحرتة".





وتحتفل اليوم النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها الأربعين، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1980، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى إعلانات فترة التسعينات أن تخطف قلوب المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية المستمرة معها حتي الوقت الحالي، كما حافظت على مكانتها فى قلوب الجمهور من خلال أعمالها المميزة، حيث أحتلت المقدمة بين بنات جيلها من خلال أدائها المختلف وروحها المرحة وشقاوتها.





Advertisements

و تخرجت ياسمين عبد العزيز من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، و بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل "امرأة من زمن الحب "الذي حققت خلاله النجاح ولفت الأنظار لها، كما شاركت في فوازير رمضان "العيال اتجننت" من بعدها.





وتشارك ياسمين ياسمين عبد العزيز فى دراما رمضان بمسلسل "ونحب تانى ليه"، من إخراج مصطفى فكري، وتظهر ياسمين في المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعي رومانسي يخص المرأة لتقديمه في الدراما.

وتبتعد ياسمين عبد العزيز عن الكوميديا فى الدراما للعام الثانى على التوالى بعدما قدمت التشويق فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى كان ثانى بطولاتها فى الدراما التليفزيونية، حيث قدمت البطولة الأولى فى مسلسل "هربانة منها" واعتمدت فيه على اللون الكوميدى.