شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يخضع لعملية جراحية ويطلب من جمهوره الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الفنان رامى جمال لعملية جراحية، ولم يكشف رامى عن السبب، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب رامى عبر حسابه على تويتر: "فجر ليله العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزونى لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت".



رامى جمال

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وعلى الجانب الآخر يستعد المطرب رامى جمال لطرح ألبومه الجديد ويشمل عددا من الأغانى يتعاون فيها مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكى، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل أما الملحنين فهم مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب وشريف بدر، وعدد من أغانى ألحان رامى جمال، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

وكان آخر ظهور للنجم رامى جمال مع النجم تامر حسني فى حفله الغنائي الضخم، حيث أشعلا الحفل بأجمل أغانيهم وسط عشاقهم ومحبيهم تحت شعار كامل العدد بمركز المنارة والذي نفذت كل التذاكر المطروحة له رغم صعوبة توقيت الامتحانات وبروده الطقس، وذلك فى ديسمبر من العام الماضى، حيث قدم عدد من أغانيه الشهيرة وظل الجمهور يحيه ويشجعه تعبيراً منهم على محبتهم له ومساندته في محنته الأخيرة.