تركى آل الشيخ: لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لعمرو دياب وحماقى بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، بالمملكة العربية السعودية، بالنجمين، عمرو دياب، ومحمد حماقى، وذلك بعد ما شاهده مؤخرا من شعبية كبيرة يتمتعان بها الاثنان، فى المملكة، على خلفية حفلاتهما فى المملكة ضمن موسم الرياض.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته على "فيس بوك"، : "عمرو دياب وحماقي أنا اعرف أنهم فنانين كبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهم في المملكة العربية السعودية... كسروا الدنيا في موسم الرياض والمدل بيست. شابوه لفنانين مصر"



تركى آل الشيخ

يذكر أن الهضبة، كان قد أحيا مجموعة من الحفلات الغنائية فى المملكة العربية السعودية، وقد حققت نجاحات كبيرة، فى حين ظهر حماقى بحفل الـ "ميديل بيست" فى المملكة منتصف الشهر الماضى.

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ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

كان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".

يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.

ويعد الحفل الأخير للفنان عمرو دياب فى جدة، هو الثالث له ضمن فعاليات موسم الرياض بعد أن أحيا من قبل حفلين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم، وكان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم 7 نوفمبر الماضى بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيرى غفير حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيرى لمطرب عربى خلال فعاليات الموسم.