شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير "ليالينا" أواخر يناير بعد الانتهاء من تعاقدات الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج أحمد صالح، على قدم وساق، اختيار الفنانين المشاركين فى بطولة مسلسل "ليالينا" الذى يكتبه أحمد عبد الفتاح وتنتجه شركة سينرجى للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد التعاقد مع الفنانين غادة عادل وإياد نصار، ويتبقى دورين رئيسين جارٍ الاستقرار عليهما قبل انطلاق التصوير نهاية شهر يناير الجارى حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى.

"ليالينا" انتهى مؤلفة أحمد عبد الفتاح من كتابة أكثر من نصف حلقاته، وهو مسلسل اجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية اثنين من الشباب وآخرين من الكبار، ويضم العمل العديد من الشخصيات جارى التعاقد معها خلال هذه الأيام.



غادة عادل واياد نصار

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ويعود إياد نصار بـ"ليالينا" الذى دراما رمضان بعدما غاب عن العاميين الماضيين منذ تقديمه مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن فى شهر رمضان 2017، ولكنه عرض مؤخراً مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من 45 حلقة، وشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجرالشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.

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أما غادة عادل تنتظر عرض مسلسلها "مملكة إبليس" المقرر عرضه علي إحدى المنصات الرقمية فى شهر فبراير المقبل، ويشارك فى بطولته ميدو عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.



اياد نصار وغادة عادل