شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قضائى لبناني: فيديوهات كاميرات فيلا نانسى عجرم صحيحة ولا تلاعب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر قضائي لبناني أن جميع كاميرات المراقبة الموجودة في فيلا الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، قد تم تسليمها للأجهزة المختصة، موضحا أنّه تبيّن أنّ كلّ ما نُشر من مقاطع حتّى الآن صحيحة ولا تلاعب فيه، نافيا ما يتردد من شائعات مؤخرا بان الفيديوهات مفبركة.

وقال المصدر لقناة "أم تي فى" اللبنانية أن هواتف نانسي وزوجها تم مصادرتها مساء وقوع الحادثة مباشرة وبعد التوجه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح ولم يكن هناك ما يثير الشبهات.

كما كشفت القناة فى تقريرها أن حارس فيلا نانسى عجرم سوري الجنسية أيضا مما ينفى الاتهامات التى توجه لها بالعنصرية والتمييز ضد الشعب السوري.

و من جانبها أكدت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون أن توجيه اتهام القتل العمد لفادي الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم في حادثة قتله لصا دخل منزله، لصالحه بسبب دفاعه عن عائلته، قائلة: "تجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه سمعة العملية القضائية"، وأضافت غادة عون فى تصريحات لموقع "الفن" اللبناني، أن قرارها جاء بموجب المادة 547 من قانون العقوبات ولكن معطوفة على المادة 229، موضحة أن قرارها أتى بموجب هاتين المادتين وقالت: "راجعوا المادتين بتعرفوا كل شي".

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بدوره أصدر محامي الدكتور الهاشم غابي جرمانوس بياناً أشار من خلاله إلى أنه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان "مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".

فى تطور جديد فى قضية قتل الدكتور فادى الهاشم، زوج النجمة نانسى عجرم، لشاب سورى فى منزلهما فى لبنان، ادعت النيابة العامة بلبنان، اليوم الأربعاء، على فادى الهاشم، تهمة "القتل العمد"، فى تطور جديد فى القضية بعد إطلاقه النيران على شاب سورى منذ أسبوعين.