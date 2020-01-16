مدير أعمال رامي جمال: "دخل المستشفى بمعنويات مرتفعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال مؤمن محمود، مدير أعمال الفنان رامي جمال، إنه بخير وصحة جيدة، ورفض الكشف عن طبيعة العملية الجراحية التي من المقرر أن يجريها "رامي" غدا الجمعة.

وأكد "مؤمن" في تصريح خاص لمصراوي، أن رامي جمال دخل المستشفى بمعنويات مرتفعة، ولكنه لم يرغب في الكشف عن العملية، وأن الجراحة لن تؤثر أبدًا على صوته ونشاطة الغنائي.

وأوضح أن "رامي" انتهى بالفعل من ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه بالأسواق يوم 10 فبراير المقبل.

يذكر أن آخر أعمال "رامي" ألبوم "ليالينا"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وتعاون فيه مع عدد من كبار المحلنين والشعراء، وضم 17 أغنية أبرزها "بحاول أنساكي"، "جربت أنساك"، "لولا"، وغيرها.