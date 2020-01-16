حسام حسني يكشف أسباب غيابه الفني مع عمرو الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحل الفنان حسام حسني، ضيفًا على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة "النهار" السبت المقبل.

وخلال الحلقة يتحدث "حسني"، عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية بعدما لمع نجمه في فترة التسعينات، فضلًا عن الحديث عن أبرز الأغنيات في مشوراه الفني وبدايته الفنية.

ومن المقرر أن يتحدث "حسني"، عن الديو الغنائي الذي قدمه مع الرابر ويجز، والذي يعتمد على جمع مدرستين مختلفتين من الموسيقى، كمحاولة للدمج بين الأجيال والأذواق.

حسام حسني قدم عدد كبير من الأغاني في فترة التسعينات وارتبط اسمه عند الجمهور بأغنية "كل البنات بتحبك".